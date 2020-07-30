В СНБО предложили экстрадировать из Беларуси в Украину террористов "ДНР" из группы Вагнера

Глеб Иванов Общество 08:20, 30.07.2020 Обновлено: 09:03, 30.07.2020

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, задержанных в составе группы боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Об этом он сказал в эфире "5 канала". По убеждению Кривоноса, это усилило бы нормальные отношения Украины и Беларуси. Он также отметил, что уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.

"Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо", – отметил заместитель секретаря СНБО.

"Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отразило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", – отметил Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков группы Вагнера – российской частной военной компании.

  • Всего в страну прибыло более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

  • Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцов – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

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