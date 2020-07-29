В СНБО пообещали "неожиданный" ответ на учения России у границ Украины

В ответ на запланированные российские военные учения "Кавказ-2020" Украина может провести свои учения "в довольно неожиданных местах".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, риски военной угрозы для южных областей Украины есть, однако, на территории Николаевщины и Херсонщины "все закрыто плотно".

"То, что касается территории Николаевской и Херсонской области, все закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну – с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы – большая ошибка", – сказал Данилов.

Он также подчеркнул, что украина не является одинокой в противостоянии российской угрозе, а может положится на поддержку международных партнеров.

"Недавно закончились большие учения НАТО в Черном море "Си Бриз". Вы видели, сколько стран там участвовали. Это мощное понимание, что мы не можем остаться один на один в такой ситуации. Могут быть и учения параллельно с "Кавказ-2020", причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения – давайте увидим", – подчеркнул секретарь СНБО.

На вопрос, будут ли такие учения раздражать Россию, Данилов ответил: "Что значит раздражать? Мы живем в своей стране, наша задача – ее защищать. Если кого-то будет наше поведение раздражать, мы не можем на это обращать внимание".

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