В СНБО назвали условия для локдауна: эпидемию можно остановить

В Украине есть два сценария развития ситуации с пандемией коронавируса (COVID-19), когда могут ввести жесткий карантин (локдаун).

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. При этом он отметил, что постоянно ведется мониторинг по ситуации с болезнью.

"Все зависит от поведения граждан. Наша система мониторинга "СОТА", которая работает с использованием искусственного интеллекта, позволяет на два месяца вперед спрогнозировать ситуацию по всей стране и по отдельным регионам", – сказал он.

Данилов подчеркнул, что при соблюдении рекомендаций на карантине в середине декабря Украина может выйти на позитивную динамику.

"Эпидемию можно остановить, если каждый из нас будет находиться в условиях личного карантина – сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты. Пока же зайдите на базар или магазин – никто не соблюдает дистанцию, и это проблема. Все должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом. Мы живем с мамой моей жены, ей 89 лет, и я понимаю: не дай Бог принести в дом вирус!" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, что введение локдауна может свести заболеваемость COVID-19 к нулю.