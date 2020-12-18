В СМИ назвали дату и время похорон Кернеса

Прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом и траурные мероприятия состоятся в среду, 23 декабря.

Об этом сообщило местное издание Newsroom со ссылкой на источники в городском совете.

В 07:00 должна начаться церемония отпевания Кернеса в Благовещенском соборе, которая продлится 40 минут. После этого гроб с телом городского головы перевезут в Харьковский национальный театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко, где состоится церемония прощания с умершим. В связи с этим будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

Начало траурного мероприятия запланировано на 09:00. Оно продлится четыре часа.

Похоронят мэра Харькова на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской. Там погребены один из создателей Т-34 Александр Морозов, экс-глава областной госадминистрации Евгений Кушнарев, поэт Борис Чичибабин и певец Вадим Мулерман.

Поминальный обед состоится либо в гостинице "Националь", либо в Kharkiv Palace.

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