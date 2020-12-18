В СМИ назвали дату и время похорон Кернеса
Прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом и траурные мероприятия состоятся в среду, 23 декабря.
Об этом сообщило местное издание Newsroom со ссылкой на источники в городском совете.
В 07:00 должна начаться церемония отпевания Кернеса в Благовещенском соборе, которая продлится 40 минут. После этого гроб с телом городского головы перевезут в Харьковский национальный театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко, где состоится церемония прощания с умершим. В связи с этим будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.
Начало траурного мероприятия запланировано на 09:00. Оно продлится четыре часа.
Похоронят мэра Харькова на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской. Там погребены один из создателей Т-34 Александр Морозов, экс-глава областной госадминистрации Евгений Кушнарев, поэт Борис Чичибабин и певец Вадим Мулерман.
Поминальный обед состоится либо в гостинице "Националь", либо в Kharkiv Palace.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Стало известно, кто будет временно управлять Харьковом вместо Кернеса.
В ЦИК пояснили, когда в Харькове смогут выбрать нового мэра.
Кернеса похоронят на аллее почетных граждан одного из городских кладбищ без соблюдения ограничений для умерших от COVID-19.
В Харькове сократили дни траура в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса – с трех до двух дней 17 и 18 декабря.