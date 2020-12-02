В "Слуге народа" заявили об эффективности общественных работ для коррупционеров
Общественные работы за неправдивое декларирование будут эффективным способом воздействия на топ-чиновников.
Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, пишет "Радио Свобода". По ее словам, рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию в этом вопросе.
"Для топ-чиновника, скажем так, очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия будет такой вид наказания, как общественные работы. Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее", – уточнила Совгиря.
По ее мнению, говорить о том, что "рабочая группа кого-то вывела из-под ответственности и так далее", оснований "абсолютно нет".
Предложение об административном наказании для коррупционеров внесено, поскольку ст. 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающая, в частности, тюремное заключение, оказалась неэффективной, объяснила Совгиря.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
28 октября 2020 Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за неправдивое декларирование имущества и ограничили полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).
НАЗК закрыло доступ к электронным деклараций, однако распоряжением Кабинета министров Украины, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороне, доступ был восстановлен.
Также президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В ЕС заявили, что ожидают от Украины расследования об отмене КСУ ответственности за недостоверное декларирование, а также увольнения судей, которіе действовали неправомерно из-за конфликта интересов.
18 ноября в ВР создали рабочую группу из представителей депутатских фракций, которая до 1 декабря должна была разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающимся электронного декларирования и организации деятельности КСУ.
30 ноября на рассмотрение ВР был подан законопроект №4441 о возвращении ответственности за недостоверное декларирование информации. Он предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.