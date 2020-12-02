В "Слуге народа" заявили об эффективности общественных работ для коррупционеров

Общественные работы за неправдивое декларирование будут эффективным способом воздействия на топ-чиновников.

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, пишет "Радио Свобода". По ее словам, рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию в этом вопросе.

"Для топ-чиновника, скажем так, очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия будет такой вид наказания, как общественные работы. Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее", – уточнила Совгиря.

По ее мнению, говорить о том, что "рабочая группа кого-то вывела из-под ответственности и так далее", оснований "абсолютно нет".

Предложение об административном наказании для коррупционеров внесено, поскольку ст. 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающая, в частности, тюремное заключение, оказалась неэффективной, объяснила Совгиря.

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