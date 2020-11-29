В "Слуге народа" заявили о трехнедельном локдауне: озвучены даты

Борис Бондарь Общество 19:40, 29.11.2020 Обновлено: 19:51, 29.11.2020

В Украине полный локдаун из-за пандемии COVID-19 могут ввести с 24 декабря.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он уточнил, что жесткий карантин продлится до 15 января.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", – написал нардеп.

Больше никаких подробностей Дубинский не сообщил и каких-либо подтверждений своего заявления не привел.

Кабмин введет локдаун с 24 декабря
Facebook Александра Дубинского

В комментариях он ответил пользователям, что якобы существует соответствующий проект постановления правительства.

У Кабмина есть проект постановления о локдауне
Facebook Александра Дубинского

Также Дубинский уточнил, что общественный транспорт во время локдауна работать не будет.

Общественный транспорт работать не будет
Facebook Александра Дубинского

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