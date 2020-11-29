В "Слуге народа" заявили о трехнедельном локдауне: озвучены даты
Дубинский сообщил сроки предполагаемого локдауна, но не привел ни одного подтверждения
В комментариях нардеп уточнил, что якобы есть соответсвующий проект постановления Кабмина
В Украине полный локдаун из-за пандемии COVID-19 могут ввести с 24 декабря.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он уточнил, что жесткий карантин продлится до 15 января.
"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", – написал нардеп.
Больше никаких подробностей Дубинский не сообщил и каких-либо подтверждений своего заявления не привел.
В комментариях он ответил пользователям, что якобы существует соответствующий проект постановления правительства.
Также Дубинский уточнил, что общественный транспорт во время локдауна работать не будет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне, во время совещания глав фракций Верховной Рады обсуждался вопрос введения локдауна. Парламентарии отметили, что это чувствительный вопрос и они ждут конкретных дат от правительства.
Арахамия заявил, мол, карантин выходного дня могут скорректировать и продлить, если окажется, что он был неэффективным. Доклад по итогам ограничительных мер в Верховной Раде заслушают на следующей неделе.
Арахамия оценил вероятность введения локдауна в 90%. Он уточнил, что Кабмин готовит так называемый "интеллектуальный локдаун".