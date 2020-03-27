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27 марта • обновлено в 23:17
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В "Слуге народа" заявили о необходимости полного локдауна для Украины

1.8т
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В "Слуге народа" заявили, что Украине нужен полный локдаун на 4 недели. Якобы этот вариант гораздо эффективнее для преодоления коронавирусной эпидемии.

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Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

По его словам, благодаря локдауну можно за одну неделю справиться с пандемией. Тогда как остальные сценарии приводят к цикличной борьбе с болезнью. Отметим, что локдаун - это официальный приказ, который ограничивает передвижение людей в связи с опасной ситуацией. Кроме того, закрываются границы и останавливаются все предприятия, кроме жизненно необходимых. Фактически, по мнению Наталухи, в Украине нужно применить китайский сценарий.

"Я считаю, что Украине нужен полный локдаун, как минимум, на 4 недели. Объясню почему: коэффициент заражения одного больного человека составляет 2,2%. Это пандемия. Для того, чтобы пандемия прекратилась, нужно уменьшить с 2,2% до 1,3%. Полный локдаун делает это за 1 неделю. Остальные сценарии растягивают карантин на 3-4 месяца. А это цикличность", - заявил Наталуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, человек, переболевший коронавирусом, может заразиться им снова уже через 3-4 месяца.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Дмитрий Наталуха
Место
Украина
Теги
карантин вирус
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