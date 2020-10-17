В "Слуге народа" спрогнозировали 400 тысяч больных COVID-19 украинцев в декабре

В декабре 2020 года Украина будет иметь 400 тысяч активных больных коронавирусом, если к тому времени сохранится нынешняя тенденция распространения болезни. Также для пациентов понадобятся 60 тысяч койко-мест.

Соответствующие расчеты в своем Facebook опубликовал народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий, отметив, насколько угрожающей является ситуация, что сложилась.

"За последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось из 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тысяч больных", – посчитал "слуга".

В то же время он призвал украинцев принимать все необходимые меры и соблюдать карантинные правила, чтобы сдержать распространение вируса.

"Если количество активных больных увеличится до 400 тысяч, нам нужно будет 60 тысяч койко-мест. Расчеты показывают, что наша система здравоохранения при условии развертывания дополнительных больниц должна выдержать. Но декабрь не последний месяц зимы. Второй пик заболеваемости гриппом традиционно приходится на февраль. Поэтому мы уже сегодня должны делать все, чтобы сдержать темпы эпидемии и избежать локдауна страны", – отметил Радуцкий.

Также нардеп предположил, что количество больных в Украине может быть значительно выше официальной статистики. В качестве примера он сравнил процент выявленных больных в Киеве и Одессе.

"Статистика свидетельствует, что в стране есть регионы, где количество тестов явно недостаточно. Например, в Одесской области за сутки проведено лишь 1295 ПЦР тестов и обнаружено 506 инфицированных! Процент выявленных больных аномально высокий – почти 40%. Сравним с Киевом: проведено 9114 тестов, выявлено 598 больных, процент выявленных инфицированных 6,5%. Цифра в 40% в Одесском регионе говорит о том, что количество больных в области вероятно значительно выше", – отметил Радуцкий.

Facebook Михаила Радуцкого

Facebook Михаила Радуцкого

Facebook Михаила Радуцкого

Как сообщал OBOZREVATEL: