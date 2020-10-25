Стало известно, когда ждать первых результатов выборов в Украине

Первые результаты выборов в Украине могут появиться в обед понедельника 26 октября.

Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя депутатской фракции от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, в этом году подсчет голосов займет больше времени.

"Нужно считать голоса по партиям и кандидатам. Мы надеемся, завтра в обед будут первые результаты", – отметила она.

В то же время спикер проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин также сообщил, что результаты опроса могут быть обнародованы также завтра, 26 октября. Он отметил, что после завершения голосования волонтеры передадут коробки с профилями своим координаторам.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в "Слуге народа" сообщили о явке избирателей на участки в Украине. Так, по состоянию на 13:00 она составила 16%, проголосовали 4,5 миллиона человек.