'Слуги народа' хотят наказывать за пропаганду гомосексуализма: какие штрафы и как это угрожает безвизу

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Елена Лис и Григорий Мазурашу предложили штрафовать и даже ввести административную ответственность за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма". Соответствующий законопроект внесли в Раду и уже передали на рассмотрение в комитеты. Введение подобного наказания угрожает безвизовому режиму с ЕС и противоречит обязательствам по защите прав человека, которые Украина взяла в рамках визовой либерализации.

OBOZREVATEL разбирался, какие штрафы грозят нарушителям вероятного закона и что о нем думают сами секс-меньшинства.

В чем суть законопроекта

Парламентарии предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях специальной статьей 180 подпунктом 2 "Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека".

Как хотят наказывать нарушителей?

За простую пропаганду предлагают штрафовать на 17-51 тыс. грн;

За пропаганду, выраженную в публичной демонстрации, однополых сексуальных отношений – на 85 тыс. грн;

За пропаганду гомосексуализма должностным лицом или содействие в пропаганде – на 136 тыс. грн.

Что именно подразумевается под понятием "пропаганда гомосексуализма", в законопроекте не написано. В пояснительной записке депутаты отметили, что наказывать следует, чтобы "ввести национальную стратегию охраны семьи, детства, материнства и отцовства на основе традиционных семейных ценностей Украины – понимании семьи как законного союза мужчины и женщины, которые рожают и воспитывают детей".

"Я и не думал, что этот законопроект вызовет такую огласку, даже проспорил шоколадку своей помощнице. На самом деле я толерантно отношусь к секс-меньшинствам и наш законопроект никого не дискриминирует, но я за защиту традиционных ценностей и против пропаганды гомосексуализма в качестве, например, гей-парадов. Это пропаганда. Тем более, это будет лучше и для самих секс-меньшинств, поскольку они не будут натыкаться на агрессию, которая всегда сопровождает такие парады. Однако если двое идут себе просто за руки и при этом не пропагандируют свой образ, мол, делайте, как мы, то это не пропаганда. Не исключаю, что законопроект не дойдет до первого чтения в Раде, как это бывает со многими другими", – рассказал нам Мазурашу.

OBOZREVATEL попросил прокомментировать инициативу глав комитетов, где сейчас на рассмотрении находится документ. Однако никто из них не ответил: Верховная Рада ушла на летние каникулы. Те депутаты из "Слуги народа", к которым дозвонились, не взялись сразу же комментировать инициативу коллег, объясняя тем, что "следует подробно рассмотреть законопроект".

"Не думаю, что это главный законопроект, который мы будем рассматривать в сентябре. Но саму идею я поддерживаю, проблематика понятна, она в Украине есть. Однако все это не должно переходить границу притеснений и прав людей. Я точно не поддержу законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для священнослужителей за высказывания и осуждение однополых отношений. Такой законопроект тоже есть. Однако это не самая главная проблема в стране по состоянию на сейчас. В нашей партии 250 человек, многое регистрируют. Я сам зарегистрировал более 80 законопроектов за этот парламентский год и не уверен, что мои коллеги читали их. Но с документом Мазурашу обязательно познакомлюсь", – заверил OBOZREVATEL нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Что о законопроекте говорят секс-меньшинства

Как отметила в комментарии OBOZREVATEL активистка LBGT Анна Шарыгина, закон, который сужает права человека на мирные собрания, – недопустим, а его представление – спекуляция перед местными выборами со стороны конкретных депутатов.

"Надеюсь, что это не системная позиция политического большинства. Это же чистый популизм и расходование денег налогоплательщиков, потому что такой законопроект представляется в Украине уже в девятый раз с момента ее независимости, и ни разу он не набирал достаточного количества голосов. Если его подали уже в десятый раз – это означает, что те депутаты умышленно тратят свое время и ресурсы. Если Украина шагает к европейскому будущему – подобные законопроекты неприемлемы", – пояснила она.

Введение наказания за пропаганду гомосексуализма будет угрожать безвизовому режиму со странами Европейского Союза в части запрета дискриминации по признаку сексуальной ориентации в трудовой сфере.

Это было одно из требований ЕС по предоставлению Украине безвизового режима. Административная ответственность за "пропаганду гомосексуализма" действует еще в России.