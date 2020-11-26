В "Слуге народа" предложили ограничить работу общественного транспорта на выходных

Народный депутат и заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко выступил с инициативой ограничения работы общественного транспорта во время карантина выходного дня.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, обращаясь к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Если мы хотим улучшить ситуацию (с заболеваемостью), то на карантин выходного дня необходимо закрывать не только развлекательную сферу и сферу услуг. Главное на выходные ограничить работу общественного транспорта, ведь именно он является основным разносчиком инфекции. Не соблюдается социальная дистанция, люди контактируют между собой", – отметил Тищенко.

По мнению нардепа, острой необходимости у большинства украинцев куда-то ехать в нерабочие дни нет, а прогуляться можно возле своего дома.

Для тех, кто работает на выходных, Тищенко предложил организовать развозку.

Facebook Николая Тищенко.

Правила во время карантина выходного дня

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