В "Слуге народа" предложили ограничить работу общественного транспорта на выходных

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
2,4 т.

  • Нардеп Николай Тищенко считает, что это поможет снизить распространение коронавируса

  • А гулять люди, по мнению "слуги", могут возле дома

Шмыгалю предложили ограничить работу транспорта

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко выступил с инициативой ограничения работы общественного транспорта во время карантина выходного дня.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, обращаясь к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Если мы хотим улучшить ситуацию (с заболеваемостью), то на карантин выходного дня необходимо закрывать не только развлекательную сферу и сферу услуг. Главное на выходные ограничить работу общественного транспорта, ведь именно он является основным разносчиком инфекции. Не соблюдается социальная дистанция, люди контактируют между собой", – отметил Тищенко.

По мнению нардепа, острой необходимости у большинства украинцев куда-то ехать в нерабочие дни нет, а прогуляться можно возле своего дома.

Для тех, кто работает на выходных, Тищенко предложил организовать развозку.

Facebook Николая Тищенко.
Правила во время карантина выходного дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине до 30 ноября действует карантин выходного дня.

  • В Минздраве считают, что эффект от него можно будет оценить к 1 декабря.

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине для сдерживания распространения COVID-19, сроком не менее трех недель с механизмом компенсации для населения.

  • В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский рассматривает локдаун как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации".

  • Тем временем врач Федор Лапий, считает, что откладывать усиление карантинных мер до новогодних праздников нельзя, потому что больницы уже перегружены.

УкраинаКарантин в УкраинеКоронавирусПартия Слуга народаНиколай Тищенко