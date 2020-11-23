В "Слуге народа" назвали условия полного локдауна в Украине

Правительство введет полный локдаун в Украине, если другие меры не помогут остановить рост заболеваемости COVID-19.

Как сказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, локдаун будет уместен, если суточное количество больных достигнет такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения.

"Постоянно эти цифры называются, последняя, которую озвучил министр здравоохранения, – это 30 тысяч. Хотя это, по моему мнению, очень высокий показатель заболеваемости", – отметил он.

По словам Мокана, пока цель карантина выходного дня не достигнута.

"Речь идет о том, что сейчас увеличивается коечный фонд, увеличиваются мощности системы здравоохранения. Но, вместе с тем, количество госпитализаций возрастает. Цель карантина выходного дня – стабилизировать этот рост. Но если через некоторое время количество больных и госпитализаций значительно возрастет, опция полного локдауна должна рассматриваться", – подчеркнул нардеп.

Напомним, три источника в правительственных кругах подтвердили OBOZREVATEL, что в Украине в ближайшее время возможно введение полного локдауна для сдерживания эпидемии. Об этом якобы уже предупредили мэров городов, однако точную дату усиления карантина никто не озвучил.

Согласно информации источников, есть два варианта сроков ввода локдауна в нашей стране: с 20-25 декабря и до второй половины января, или раньше. При этом критическое число прироста новых больных в сутки называется ниже, чем у главы Минздрава – 20-22 тыс.

Ранее OBOZREVATEL писал, что такое локдаун и какие условия его введения.