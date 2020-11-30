В "Слуге народа" назвали сроки решения вопроса о локдауне
На час вопросов к правительству снова будет приглашен Максим Степанов
Он расскажет о возможных вариантах локдауна
Дмитрий Разумков добавил, что Рада уже готовится к возможному усилению карантина
Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил, что до пятницы, 4 декабря, вопрос о введении локдауна в Украине будет решен.
Как сказал он на согласительном совете Верховной Рады, в пятницу на час вопросов к правительству снова будет приглашен министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Приглашаем снова господина Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы борьбы с эпидемией и возможных вариантов локдаунов, карантинов и т.д. Я думаю, что до пятницы это уже все будет известно", – отметил Корниенко.
В свою очередь, спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что парламент уже готовится к возможному усилению карантина.
"Я думаю, что в первую очередь мы должны услышать о локдауне от Кабмина... Я надеюсь, что будут приняты соразмерные решения, но сегодня пока рано говорить. Вариант локдауна нельзя отменять, такая вероятность остается", – подчеркнул он.
По словам спикера, на это будут влиять многие факторы: количество тестирований, количество заболевших, эффективность так называемого карантина выходного дня.
"Если я сейчас скажу, что мы не будем вводить локдаун – это будет безответственно. К этому надо быть готовыми, и на самом деле парламент к этому также готовится", – добавил Разумков.
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