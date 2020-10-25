В "Слуге народа" назвали регион, лидирующий по нарушениям на выборах

Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области.

Об этом на брифинге сообщил лидер партии 'Слуга народа' и первый заместитель фракции Александр Корниенко. По его словам, много обращений связаны с подкупом избирателей.

По данным наблюдателей и полиции на местных выборах в Украине зафиксировано 1925 нарушений.

"Самый большой рекордсмен – Киевская область. Это понятно, земля дороже, поэтому развернулась битва. Одному богу и Александру Дубинскому известно, что там ночью будет происходить (нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский отвечает за выборы в Киевской области – ред.)", – сказал Корниенко.

Также, по его словам, были зафиксированы задержки из-за того, что люди чувствовали себя плохо. Также были отмечены случаи попытки внести бюллетени из избирательных участков, чтобы организовать "карусели".

По его словам, один избиратель вынес сразу 4 бюллетеня. В Полтаве задержали человека, у которого был список избирателей с номерами банковских карт.

"В одном из городов начали развозить бесплатную пиццу с логотипом кандидата", – добавил Корниенко.

Он также признал, что были нарушения и со стороны представителей партии "Слуга народа".

"32 тысячи кандидатов сложно проконтролировать. Из неприятного были и провокации от имени нашего кандидата. В полиграфию нашего кандидата кладут деньги и раздают их, но это не наш кандидат", – отметил Корниенко.

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