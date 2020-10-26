В "Слуге народа" назвали число учасников опроса Зеленского

В опросе "5 вопросов от президента", который проводила компания "Зе Медиа", приняли участие около 5 млн украинцев.

Об этом 26 октября заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Что касается количества людей, которые приняли участие, то это приблизительно половина тех, кто проголосовал в день выборов. То есть до 5 миллионов граждан приняли участие в этом опросе", – сказал он на брифинге в штабе партии.

Он напомнил, что финансировался опрос партией "Слуга народа", а организовывался компанией "Зе медиа", у которой "есть полная аккредитация и возможности проводить социологические исследования".

"Ее учредителем является профессиональный социолог. С этой компанией мы работаем уже не первый раз, мы работали с ними и на парламентских выборах. Они согласились организовать этот опрос, организовать волонтеров-интервьюеров, логистику и так далее", – уточнил Корниенко.

Политик подчеркнул: поскольку партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования, то выделенные на опрос средства – это спонсорская помощь доноров партии.

"Которых много, они представляют малый и средний бизнес, их больше 300 за последнее время, наверное, было. И в отчете НАПК, когда мы его подадим, на все эти вопросы можно будет получить ответы", – сказал он.

Пять вопросов Зеленского obozrevatel

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