В "Слуге народа" назвали число учасников опроса Зеленского
Подобные опросы хотят сделать постоянными
Для этого предложили задействовать приложение "Дія"
Результаты опросов не будут иметь юридических последствий
В опросе "5 вопросов от президента", который проводила компания "Зе Медиа", приняли участие около 5 млн украинцев.
Об этом 26 октября заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".
"Что касается количества людей, которые приняли участие, то это приблизительно половина тех, кто проголосовал в день выборов. То есть до 5 миллионов граждан приняли участие в этом опросе", – сказал он на брифинге в штабе партии.
Он напомнил, что финансировался опрос партией "Слуга народа", а организовывался компанией "Зе медиа", у которой "есть полная аккредитация и возможности проводить социологические исследования".
"Ее учредителем является профессиональный социолог. С этой компанией мы работаем уже не первый раз, мы работали с ними и на парламентских выборах. Они согласились организовать этот опрос, организовать волонтеров-интервьюеров, логистику и так далее", – уточнил Корниенко.
Политик подчеркнул: поскольку партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования, то выделенные на опрос средства – это спонсорская помощь доноров партии.
"Которых много, они представляют малый и средний бизнес, их больше 300 за последнее время, наверное, было. И в отчете НАПК, когда мы его подадим, на все эти вопросы можно будет получить ответы", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
всеукраинский опрос, который в день местных выборов 25 октября инициировал Зеленский, вызвал ряд скандалов.
Так, украинцы массово отказывались принимать в нем участие, а некоторые, наоборот, смогли проголосовать несколько раз.
Например, в Хмельницком координатор "Гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд принять участие в опросе президента.
Впрочем, организаторы опроса "5 вопросов от президента" назвали ситуацию в Хмельницком подготовленной провокацией.
А в Комитете избирателей Украины отметили, что опрос привел к ряду конфликтов и отдельным нарушениям избирательного законодательства в день голосования.