В "Слуге народа" намекнули на продление карантина выходного дня

Карантин выходного дня могут скорректировать и продлить, если окажется, что он был неэффективным.

Во время общения с журналистами 28 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что доклад по итогам ограничительных мер в Верховной Раде заслушают на следующей неделе, передает "Интерфакс-Украина".

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько, то есть будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", – сказал Арахамия.

При этом глава фракции отметил, что пока нет предпосылок для введения полного локдауна.

"По состоянию на сейчас у нас достаточно койко-мест, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна", – подчеркнул Арахамия.

По его словам, в Раде узнают за семь дней, если будет решение о введении более жестких ограничений. За это время в парламенте должны подготовить необходимые для этого законодательные инициативы.

Карантин выходного дня действует до 30 ноября.

Отметим, что многие врачи и украинцы выступают за введение полного локдауна.

По словам медиков, усиливать ограничения следовало еще до карантина выходного дня, поскольку цена промедления – 200 смертей в сутки. Однако сделать это никогда не поздно.

После очередного рекорда по суточному приросту заболевших, украинцы засомневались в эффективности карантина выходного дня и призвали ввести локдаун. Такие меры поддержало и большинство опрошенных граждан.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов с уверенностью заявил, что с 30 ноября по 6 декабря вводить более жесткие ограничения не будут. В свою очередь в Офисе президента заявили, что решение будет приниматься после 28–29 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совещания глав фракций Верховной Рады обсуждался вопрос введения локдауна. Парламентарии отметили, что это чувствительный вопрос и они ждут конкретных дат от правительства.