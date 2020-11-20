В случае появления Януковича в Украине его задержат – Офис генпрокурора

Относительно беглого экс-президента Виктора Януковича действует второе решение о заочном аресте, также приговор, который вступил в силу; кроме того, суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.

Об этом в пятницу, 20 ноября, заявил на пресс-конференции заместитель руководителя департамента по "делу Майдана" Офиса генерального прокурора Украины Денис Иванов. Он уточнил, что Апелляционный суд Киева до сих пор не выдал полный текст решения об отмене заочного ареста для Януковича.

По его словам, текст решения, озвученный в суде 20 ноября, и то, что было размещено в интернете, "не совсем соответствует действующему уголовному законодательству".

"Это мое субъективное мнение как прокурора, поддерживающего процессуальное руководство в этом производстве", – сказал он.

Иванов отметил, что апелляционный суд решил, якобы наличия международного розыска Януковича прокурор и следователь не доказали. В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение.

Заместитель начальника департамента подчеркнул, если бы действительно были установлены эти обстоятельства, то был бы "прямой отказ в удовлетворении ходатайства следователя и прокурора".

Отдельно Иванов остановился на том, что суд признал обоснованность обвинения Януковича по организации силового разгона митингующих в 2014 году.

Постановление об отмене решения о заочном аресте беглого экс-президента и направление дела на повторное рассмотрение имеет негативные последствия для следствия только в том, что следователю и прокурору надо заново пройти процесс доказательства обстоятельств в суде первой инстанции, пояснил правоохранитель.

Он подчеркнул, что прокуратура будет поддерживать ходатайство о заочном аресте экс-президента в суде первой инстанции.

По информации Иванова, решение Киевского апелляционного суда не означает, что Янукович может беспрепятственно вернуться в Украину и к нему не будет применено мер уголовно-правового характера.

"Вы все знаете, что по делу о государственной измене приговор вступил в силу, его приговорили к 13 годам лишения свободы. В другом уголовном производстве... по захвату государственной власти относительно Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. И относительного этого решения защита в настоящее время осуществляет определенные апелляционные процедуры", – подчеркнул Иванов.

Заседание по рассмотрению дела назначено на 28 декабря 2020 года, уточнил он.

Заместитель главы департамента рассказал, что после вынесения судебного решения об отмене заочного ареста Януковича прокуратура обратилась в суд за предоставлением разрешения на его задержание. Следственный судья Печерского суда позволил в случае появления подозреваемого задержать его и доставить в суд для решения вопроса о применении меры пресечения, объяснил правоохранитель.

Напомним, что Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда столицы от 12 мая 2020 года о заочном аресте Януковича как такое, которое является "незаконным, необоснованным и немотивированным, вынесенным с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона". Об этом говорится в разъяснении на сайте суда.

"Отменяя постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича В.Ф. в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины", – уточняется в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.

По словам бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, Януковичу удалось сбежать из Украины в феврале 2014 года благодаря тому, что он из своей резиденции в Межигорье направился в Крым, где спрятался на базе военно-морских сил России. С того времени бывший президент находится на территории страны-агрессора.