В случае полного локдауна границы Украины могут закрыть, – Кулеба

В случае введения полного локдауна из-за коронавируса Украина вновь может закрыть границы.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 16 ноября в эфире телеканала "Украина 24". Однако в ближайшее время правительство этот вопрос рассматривать не планирует, подчеркнул он.

Кулеба отметил, что избежать полного локдауна Украине позволило введение карантина выходного дня. Именно поэтому министр не ожидает рассмотрения правительством вопроса закрытия границ в ближайшие дни.

22 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что локдаун в Украине возможен при 15 тыс. случаев коронавируса (COVID-19) в сутки. По его словам, в начале эпидемии власти рассматривали вариант введения жесткого карантина уже при 5 тыс. новых больных в сутки. Глава государства подчеркнул, что экономика страны может не выдержать полного локдауна, а главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал вероятность таких жестких мер в Украине исключительно запасным вариантом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что правительство Словакии изменило условия въезда на территорию своего государства, закрыв некоторые пункты пропуска на границе с Украиной. Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, с 09:00 9 ноября временно закрыт пункт пропуска "Вельке Слеменце", с украинской стороны – "Малые Селменцы".