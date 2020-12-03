В следующем году "Укроборонпром" прекратит существование, – глава концерна

В следующем, 2021 году, государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование – вместо него создадут новые холдинговые компании.

Об этом на пресс-конференции заявил новый руководитель концерна Юрий Гусев, пишет УП. Они будут работать "на принципах корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", подчеркнул он.

По словам чиновника, вместо концерна создадут холдинг "Оборонительные системы Украины". В его состав войдут холдинги, которые будут заниматься, авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами.

Также, по словам Гусева, планируется создание аэрокосмического холдинга. Он будет заниматься сферой авиастроения, аэрокосмическими компонентами и космическими системами.

Гусев отметил, что для образования нового холдинга необходимо формирование наблюдательного совета.

Глава "Укрборонпрома" уточнил, что все вышесказанное – это лишь предварительная концепция, которая требует обсуждения, рассмотрения и утверждения.

По словам Гусева, президент Владимир Зеленский дал ему поручение прекратить существование "Укроборонпрома" "в том виде, который создавался еще Дмитрием Саламатиным (экс-министр обороны Украины, возглавлял государственный концерн в 2010-2012 гг.), и ввести корпоративную культуру управления".

Первые решения по реализации реформы концерна ожидаются в ближайшие 6 месяцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Зеленский 3 декабря назначил Гусева гендиректором государственного концерна "Укроборонпром". Соответственно, он увлоен с должности председателя Херсонской облгосадминистрации.

Одновременно Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома".