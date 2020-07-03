В Славянске, Донецкой области, от коронавируса (COVID-19) умерла 80-летняя женщина. Также десятки женщин заразились вирусом.

Так, за минувшие сутки, 2 июля, болезнь зафиксировали у 27 человек: 3 в Марьинском районе, 24 в Славянске, сообщил в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Коронавирус в Донецкой области Facebook/Павел Кириленко

Отмечается, что все инфицированные – из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.

"В Марьинском районе инфицированные две женщины (37 и 56 лет) и 60-летний мужчина. В Славянске – 37-летний мужчина и 23 женщины (от 31до 85 лет)", – отмечено в сообщении.

В Славянске женщины массово заболели коронавирусом: опубликована статистика Facebook/Павел Кириленко

Напомним, что в Славянске ранее произошла вспышка коронавируса (COVID-19), заразились 67 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 3 июля, коронавирус в Украине официально подтвержден у 46 763 пациентов. Из них у 876 болезнь была выявлена за последние сутки.