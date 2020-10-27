В Славянске женщине устроили травлю в маршрутке из-за украинского языка. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
9,4 т.

  • Пассажирку приняли за неместную из-за того, что она не говорила по-русски

  • Разозленные женщины призывали ее уехать из города

  • Один из мужчин в салоне попытался вытолкать жертву нападок из атвобуса

В Славянске разгорелся языковой скандал в маршрутке

В Славянске (Донецкая область) в одной из городских маршруток произошел скандал. Там устроили травлю женщине, которая на украинском языке сделала замечание одному из пассажиров за неправильное ношение маски.

Соответствующее видео опубликовали на Telegram-канале donetchanyn. "Славянск. Женщина сделала замечание быдлану, который неправильно носит маску в автобусе. Тут же вата проявила себя и заагрилась на украинский язык, называя его "телячьей мовой". Кажется, они скучают за временами "руцкого мира". Было бы неплохо этим же автобусом отправить их в один конец рейсом на "дыныры", – возмутился автор поста (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как две особо агрессивные женщины вступают в перепалку с украиноязычной пассажиркой.

Агрессивная женщина, которая оскорбила украиноязычную жительницу Славянска

"Мы уже на таких насмотрелись, вон, довели страну непонятно до чего. "Громадська діячка"! Приехали к нам сюда, к нашему востоку, жизни от вас нет! Шо я, бл*, кажу, да!" – выкрикнула одна из них.

На это жертва нападок спокойно ответила на украинском языке, что живет в городе Славянске и даже родилась там.

"В Славянске?! Так давай балакай по-славянски. "Громадська діячка" тут стоит! Заколебали такие "діячки"! Оно и видно, шо ты "в Слов'янську народилася". У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты тут стоишь!" – продолжила кричать на всю маршрутку украинофобка.

Украиноязычная пассажирка пресекла спич оппонентки, отметив, что та ведет себе ненормально. Перед выходом из транспорта разозленная женщина выкрикнула: "Со своими мовами уже заколебали, уже не знаешь, на каком языке говорить!".

Однако на этом конфликт не исчерпался. Ведь к женщине, которая снимала происходящее на видео, подскочил мужчина и начал с матами шарпать ее за руки, пытаясь вытолкнуть из маршрутки.

Мужчина начал шарпать пассажирку за руки выталкивать из автобуса

"Покажи документы! Кто ты такая вообще? На каком основании ты снимаешь? Вышла отсюда, на х*й", – оскорбил женщину агрессивный мужчина.

Она, в свою очередь, потребовала от него убрать руки и фильтровать разговор. В последствии женщина все же вышла из транспортного средства, поскольку доехала до своей остановки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в маршрутке на Ривненщине вспыхнул скандал из-за сепаратистских высказываний двух пенсионерок. В частности, они ложно обвинили Украину в нападении на Россию и призвали отдать оккупантам Луганск.

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