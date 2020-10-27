В Славянске женщине устроили травлю в маршрутке из-за украинского языка. Видео

В Славянске (Донецкая область) в одной из городских маршруток произошел скандал. Там устроили травлю женщине, которая на украинском языке сделала замечание одному из пассажиров за неправильное ношение маски.

Соответствующее видео опубликовали на Telegram-канале donetchanyn. "Славянск. Женщина сделала замечание быдлану, который неправильно носит маску в автобусе. Тут же вата проявила себя и заагрилась на украинский язык, называя его "телячьей мовой". Кажется, они скучают за временами "руцкого мира". Было бы неплохо этим же автобусом отправить их в один конец рейсом на "дыныры", – возмутился автор поста (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как две особо агрессивные женщины вступают в перепалку с украиноязычной пассажиркой.

"Мы уже на таких насмотрелись, вон, довели страну непонятно до чего. "Громадська діячка"! Приехали к нам сюда, к нашему востоку, жизни от вас нет! Шо я, бл*, кажу, да!" – выкрикнула одна из них.

На это жертва нападок спокойно ответила на украинском языке, что живет в городе Славянске и даже родилась там.

"В Славянске?! Так давай балакай по-славянски. "Громадська діячка" тут стоит! Заколебали такие "діячки"! Оно и видно, шо ты "в Слов'янську народилася". У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты тут стоишь!" – продолжила кричать на всю маршрутку украинофобка.

Украиноязычная пассажирка пресекла спич оппонентки, отметив, что та ведет себе ненормально. Перед выходом из транспорта разозленная женщина выкрикнула: "Со своими мовами уже заколебали, уже не знаешь, на каком языке говорить!".

Однако на этом конфликт не исчерпался. Ведь к женщине, которая снимала происходящее на видео, подскочил мужчина и начал с матами шарпать ее за руки, пытаясь вытолкнуть из маршрутки.

"Покажи документы! Кто ты такая вообще? На каком основании ты снимаешь? Вышла отсюда, на х*й", – оскорбил женщину агрессивный мужчина.

Она, в свою очередь, потребовала от него убрать руки и фильтровать разговор. В последствии женщина все же вышла из транспортного средства, поскольку доехала до своей остановки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в маршрутке на Ривненщине вспыхнул скандал из-за сепаратистских высказываний двух пенсионерок. В частности, они ложно обвинили Украину в нападении на Россию и призвали отдать оккупантам Луганск.