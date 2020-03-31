В "скорой" назвали условие, при котором в Украине приезжают к больным с симптомами коронавируса

Карета скорой медицинской помощи придет по вызову к гражданам с симптомами коронавируса только после осмотра семейного врача.

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Или же при пневмонии и дыхательной недостаточности. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на комментарий представителя службы скорой помощи.

"Только после осмотра семейным врачом, поскольку мы должны понимать симптоматику заболевания. Если из характерных симптомов только кашель, то мы не будем принимать вызов", – сказал он.

По словам медика, "скорая" сначала принимает звонок и только после обсуждения с пациентом его симптомов, специалисты решают: нужна ему госпитализация в больницу либо же только самоизоляция.

Также представитель службы скорой помощи отметил, что это правило не распространяется в том случае, если у больного есть симптомы пневмонии или, к примеру, острой дыхательной недостаточности.

Куда обращаться при симптомах коронавируса:

Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения определило список из 240 больниц, которые в первую очередь будут принимать пациентов с коронавирусом COVID-19.

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