Выпустило "Интервью с Путиным": в скандале с российским издательством в Украине появились новые детали

Российское издательство "Альпина Паблишер", которое зашло в Украину, ранее выпустило скандальную пропагандистскую книгу Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО, блогер и писатель Валерий Ананьев. В этой связи он при звал Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, а также Госкомтелерадио внести "Альпину Паблишер" и ее украинскую "дочку" в санкционный список и запретить продажу их продукции в Украине.

"Причина – выпуск антиукраинской литературы, а именно книги "Интервью с Владимиром Путиным" под авторством Оливера Стоуна, 2018 год. ISBN 978-5-9614-6860-1. Считаю эту причину более чем достаточной для принятия соответствующего решения", – подчеркнул Ананьев.

Кроме того, он обратился к ритейлерам и также попросил у них не размещать на своих торговых площадках книг с метками издательств Alpina, "Альпина Бизнес Букс", "Альпина Паблишер" и "Альпина нон-фикшн".

Также Ананьев объяснил, что его протест направлен исключительно на борьбу с бизнесом страны-агрессора на территории Украины, а не с русскоязычной литературой.

"Большинство ветеранской литературы издано на русском языке. Украинизация должна быть постепенная и ненасильственная. Однако я категорически против поддержки российского издательского бизнеса в Украине и против сотрудничества украинских предпринимателей с российскими издательствами. Это стратегически опасно", – подчеркнул ветеран АТО.

"Альпина Паблишер" издала скандальное "Интервью Путина" Стоуна Facebook Валерия Ананьева

Подытоживая, он добавил, что, безусловно, российские издательства в десятки раз сильнее украинских как по ресурсам, так и по наработанному опытом работы. Однако если позволить им спокойно развиваться в Украине, то это приведет к появлению мощного фактора русификации и разрушения достижений современного украинского книгоиздательства.

"Это наш национальный метанарратив, если его не защищать, то что тогда к черту защищать надо?" – эмоционально возмутился Ананьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

после открытия "Альпиной Паблишер" дочернего издательства в Украине Ананьев призвал бойкотировать их продукцию, а также отозвал тираж своей книги с ритейлера Yakaboo, который сотрудничает с российской компанией.

Позже Yakaboo ответила, что действует в рамках законов Украины. Ответ компании возмутил Ананьева. По его словам, проблема заключается не в нарушении законов, а в намерении торговой площадки сотрудничать с издательством в дальнейшем, что станет платформой для поднятия этого российского бизнеса в Украине.

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