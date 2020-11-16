В Скадовске мэрия не разрешила похороны умершего от COVID-19 и попросила "куда-то вывезти" тело

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
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  • Мужчина умер от пневмонии, вызванной COVID-19

  • Сначала родным объяснили отказ тем, что умерший не является жителем города

  • Проблему решили после звонка на правительственную горячую линию

В Cкадовске запретили хоронить умершего от COVID-19

В Скадовске местная администрация запретила родственникам умершего от COVID-19 мужчины похоронить его в городе и попросил увезти тело.

Об этом случае рассказала в Facebook дочь умершего Ирина Войченко. Мужчина скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом, 9 ноября.

По словам Войченко, она с мужем приехали 11 ноября в Скадовск, где в морге оформили все необходимые документы. Тут им сообщили, что отца в городе хоронить нельзя.

И.о. мэра города якобы объяснил это тем, что умерший не является жителем города. Однако, по словам женщины, отец всю жизнь провел в Скадовске, где работал в органах МВД.

"Позже причина отказа захоронения переросла в диагноз, от которого умер мой отец. Обратившись к и.о.мера г.Скадовска, мы услышали его просьбу: "Вывезите тело умершего куда нибудь!" – написала Войченко.

После этого она позвонила на правительственную горячую линию и рассказала о случившемся. И только тогда проблема с захоронением решилась положительно.

Женщина сообщила, что на улаживание всех вопросов ушло 5 часов, отметив бездействие городской администрации.

В Cкадовске не разрешили хоронить умершего от COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации по захоронению умерших от коронавирусной инфекции. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, что наибольший риск при погребении возникает из-за ритуальных обрядов.