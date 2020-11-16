В Скадовске мэрия не разрешила похороны умершего от COVID-19 и попросила "куда-то вывезти" тело

В Скадовске местная администрация запретила родственникам умершего от COVID-19 мужчины похоронить его в городе и попросил увезти тело.

Об этом случае рассказала в Facebook дочь умершего Ирина Войченко. Мужчина скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом, 9 ноября.

По словам Войченко, она с мужем приехали 11 ноября в Скадовск, где в морге оформили все необходимые документы. Тут им сообщили, что отца в городе хоронить нельзя.

И.о. мэра города якобы объяснил это тем, что умерший не является жителем города. Однако, по словам женщины, отец всю жизнь провел в Скадовске, где работал в органах МВД.

"Позже причина отказа захоронения переросла в диагноз, от которого умер мой отец. Обратившись к и.о.мера г.Скадовска, мы услышали его просьбу: "Вывезите тело умершего куда нибудь!" – написала Войченко.

После этого она позвонила на правительственную горячую линию и рассказала о случившемся. И только тогда проблема с захоронением решилась положительно.

Женщина сообщила, что на улаживание всех вопросов ушло 5 часов, отметив бездействие городской администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации по захоронению умерших от коронавирусной инфекции. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, что наибольший риск при погребении возникает из-за ритуальных обрядов.