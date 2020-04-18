В СИЗО Украины появятся платные VIP-камеры: озвучены подробности

Министерство юстиции решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

Об этом сообщил в Facebook глава ведомства Денис Малюська, пояснив такое решение желанием собрать деньги на реформу инфраструктуры министерства, поскольку в бюджете не хватает средств на это.

"Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах", – заявил он.

Малюська отметил, что ходят слухи, что более удобные камеры дают заключенным за взятки. Он же намерен добиться, чтобы эти деньги официально попадали в спецфонд для оплаты ремонта в остальных камерах.

Постановление о введении таких камер Кабмин может принять уже 22 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента в связи со вспышкой COVID-19 выступили за амнистию заключенных, которые отбывают наказание за незначительные преступления.

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