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18 апреля • обновлено в 19:36
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В СИЗО Украины появятся платные VIP-камеры: озвучены подробности

1.7т
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Министерство юстиции решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

Об этом сообщил в Facebook глава ведомства Денис Малюська, пояснив такое решение желанием собрать деньги на реформу инфраструктуры министерства, поскольку в бюджете не хватает средств на это.

"Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах", – заявил он.

Малюська отметил, что ходят слухи, что более удобные камеры дают заключенным за взятки. Он же намерен добиться, чтобы эти деньги официально попадали в спецфонд для оплаты ремонта в остальных камерах.

Постановление о введении таких камер Кабмин может принять уже 22 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента в связи со вспышкой COVID-19 выступили за амнистию заключенных, которые отбывают наказание за незначительные преступления.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Тег
Министерство юстиции Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да что все комменты трут? В последнем вообще ни на кого из политиков даже намека не было, только обоснованное предположение как оно будет у нас на самом деле. Вспомните потом мои слова.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
глісти в голові у міністерстві юстицій.... _ чпокаєтесь ви на посадах, а не юстиція. - юстиція не буде чпокатись. грощі надавались з 1998 року на реформу пенітенціарної служби... занедбаність та халатність то корупція і некомпетентність, щодо інфраструктури, підписів з прийняття на баланс інфентарних ромерів, хоздіяльності, інше. то їм дозволити магазини на теріторії відкрити, то платні кімнати побачень, тепер віп камери. - повернете ясе з пенсій, надбавок за підвищєння, та справ по розкраданню матеріальної бази... ( буде щє якась пліснява, яка викруткою золоті зуби викалупувала в пенсіонерів, гвалтівник, тарчок, чи клєрік, який взув нч пенсії пів держачи в "джакузі із кондицвонером", а люд в невідповідних умовах.... ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСІ РІВНІ, а підприємець є ЄФРЄЙТОРом юстиції першої категорії
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
собрать деньги на реформу-WTF
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