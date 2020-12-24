В Сингапуре обнаружили первый случай заражения британским вирусом-мутантом

В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым штаммом коронавируса B117, циркулирующим в Великобритании.

Об этом сообщил телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на информацию министерства здравоохранения страны. Инфекция была обнаружена у 17-летней студентки одного из британских вузов.

Все контактные с ней лица были помещены на карантин, результаты теста на коронавирус у них оказались отрицательными.

В правительстве Сингапура заявили, что подтверждения распространения нового штамма коронавируса в городе нет, благодаря тому, что его носителя быстро изолировали.

Национальная лаборатория общественного здравоохранения Сингапура начала проводить анализ вирусного генома для подтвержденных случаев COVID-19 у людей, недавно прибывших из Европы, говорится в сообщении.

В период с 17 ноября по 17 декабря таким образом был обследован 31 пациент, в том числе и заболевшая студентка из Британии. Из оставшихся 30 случаев в 12 штамм B117 не был обнаружен, пять образцов не смогли проанализировать из-за их низкой вирусной нагрузки. Остальных результатов в минздраве Сингапура на момент обнародования заявления еще ожидали.

В связи с ситуацией сингапурские власти ввели новые карантинные меры. Так, посещавшие Великобританию в течение последних 14 дней не могут свободно въезжать или проезжать транзитом через город с 23:59 среды, 23 декабря. Они должны будут пройти тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на COVID-19 по прибытии и отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

Всего по данным американского Университета Джона Хопкинса, на утро 24 декабря с начала пандемии в Сингапуре зарегистрировано 58 482 случая заболевания, умерло 29 пациентов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Британии обнаружили еще один новый штамм коронавируса, Он оказался еще более заразным, чем предыдущий.

По информации британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, два вновь выявленных случая являются контактами больных, которые приехали из Южной Африки за последние несколько недель. Цепочку заражений новой модификацией коронавируса удалось отследить.