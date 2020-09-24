В Симферополе из кранов пошла черная вода. Фото и видео

Вечером 23 сентября в квартирах жителей домов по улице Кечкеметской в аннексированном Россией Симферополе из кранов пошла вода черного цвета.

Об этом горожане сообщают в группе "Черный список Симферополь" во "ВКонтакте" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я все понимаю, в Крыму проблемы с водой, но все же почти двое суток на Кечкеметской, 93 толком вообще не было воды, а сейчас дали черного цвета. Один вопрос – как помыть посуду, постирать, покупать малыша в конце концов, не говоря про себя, если в ванной вот такое течет из крана", – написала местная жительница.

В комментариях подтвердили, что такая же "жижа пошла" во многих домах города.

"В Марьино тоже вода идет серая и грязная", "Скоро будет "бум" на ремонт газовых колонок и котлов", "Такого еще не было, что-то новенькое", "Класс, я уже видел желтую, синюю, зеленую, теперь в коллекции черная вода", "Вы не понимаете, это грязевые ванны", – отмечают пользователи.

Такая вода течет из кранов в Симферополе ВКонтакте

Twitter @KrimRt

Twitter @KrimRt

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Крыму из кранов продолжает течь ржавая жидкость вместо воды.

Оккупационные власти ограничили водоснабжение для жителей полуострова.