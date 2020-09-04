В штабе ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

Террористы "Л/ДНР" на Донбассе за прошедшие сутки, 3 сентября, ни разу не нарушили режим прекращения огня – по всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что с начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации также не зафиксировано.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

"Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками. Подразделения из состава Объединенных сил, добросовестно выполняя задачи по назначению, придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", – сказано в сообщении.

Facebook / Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября наемники России на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.