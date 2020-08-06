Российские вооруженные формирования на Донбассе 5 августа нарушили режим полного прекращения огня и осуществили лишь один провокационный неприцельный выстрел в сторону Объединенных сил.

Украинским воинам удалось удержать контроль над ситуацией – выстрел не нес угрозы жизни наших защитников, говорится в утренней сводке ООС в Facebook. Враждебную провокацию из подствольного гранатомета было зафиксировано в районе населенного пункта Шумы.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – сказано в сообщении.

В штабе добавили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 6 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

"Наши граждане могут быть уверенными в том, что Вооруженные Силы Украины – это надежный щит, который защищает каждого из нас", – говорится в сообщении.

В штабе ООС сообщили хорошие новости с Донбасса Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, после договоренности Трехсторонней контактной группы о начале перемирия на Донбассе с 27 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение. В том числе было 45 взрывов, 201 выстрел из стрелкового оружия, а также запуски сигнальных ракет.