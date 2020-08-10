В штабе ООС отчитались, как прошли полмесяца перемирия на Донбассе

За период с 27 июля, с тех пор как провозглашено режим прекращения огня, по 10 августа среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом рассказали в вечерней сводке ООС в Facebook. Сообщается, что 10 августа обстрелов со стороны российских вооруженных формирований не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", – сказано в сообщении.

В штабе добавили, что военные ООС также пытаются помогать жителям прифронтовых сел. Так, было восстановлено электроснабжение в селах Травневе и Гладосове (Донецкая область), которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электропитания.

В штабе ООС отчитались, как прошли пол месяца перемирия на Донбассе Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил "нулевые позиции" на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил.