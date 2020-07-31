Репост, будь ласка. Сьогодні бортом з Харкова знову привезли декількох поранених бійців, двох дуже тяжких одразу відвезли в реанімацію. Ці воїни були поранені до оголошення припинення вогню.

Хто не знаю, що до перемір'я було багато поранених та вбитих українських воїнів. Рівно тиждень тому був теж борт з пораненими, бійці лежать по різним відділенням, є з ампутацією, з кульовими та осколковими пораненнями. В реанімаціі є в дуже важкому стані, є в травмі хлопчина з пораненнями по всьому тілу, починаючи з голови.

Повірте, на це дуже важко дивитися. За тиждень в нас багато витрат, зараз я публікую всі звіти. Потрібно на фронт, онкохворим, пораненим, багато питань.

Отже 10 тис грн відіслала на ліки Віктору онкохворому раком крові, 8300 грн на аналізи онкохворому в приватній клиниці, 6200 грн бійцю на лікування спини, 12500 та 1000 грн оплатила 9 камер на фронт, 1500 грн на маскувальну сітку, 5000 грн купила холодильник медикам на фронт для зберігання ліків, продукти більш 6 тис. (соки, йогурти, ковбаса, сир, кава, інше), сьгодні ще в реанімацію оплатила необхідне 5265 грн. Отож Ви бачите дуже багато вирішено питань. Я дякую всім за підтримку. Ще мені потрібно оплатити хімію , ще не знаю скільки, купити на передову камери, тактичні окуляри та тактичні рюкзаки. Ну і ми фактично кожен день провідуємо поранених.

Картка для допомоги 5375 4141 0204 7676, Монобанк

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової