Карантин? Не слышали! Толпа пенсионеров в разгар COVID-19 пришла на похороны в Шостке

В городе Шостка Сумской области более сотни людей нарушили правила карантина и пришли на похороны директора местного завода.

Как стало известно OBOZREVATEL, речь идет о заводе "Импульс". 18 апреля на своем рабочем месте там скончался руководитель Евгений Чернов.

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Проститься с директором пришли в основном его коллеги, среди которых много людей пенсионного возраста. Несмотря на карантинные меры, они собрались на территории завода и провели в последний путь руководителя. Судя по фото, из-за такого количество людей о дистанции в два метра речи и не шло.

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В ГУНП Сумской области пояснили, что по факту событий уже проводится проверка. "Были опубликованы фото, к тому же нам поступило обращение жителя Шостки касательно возможного правонарушения. Полиция его зарегистрировала и начала проверку. Если будет доказано нарушение карантинных мер, то откроем уголовное производство", – пояснил OBOZREVATEL глава отдела коммуникации ГУНП Владимир Крупецких.

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Важно отметить, что собравшиеся на похоронах нарушили сразу несколько правил карантина, принятых из-за пандемии.

Во-первых, решением Кабмина запрещено собираться на улице более чем двум людям. Во-вторых, Министерство охраны здоровья внесло коррективы в поминальные процедуры и запретило присутствовать на прощании с усопшим более чем 10 людям одновременно.

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Отметим, что пенсионеры являются наиболее уязвимыми к инфицированию COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру (на Донетчине) Украинской православной церкви Московского патриархата 18-19 апреля пришли десятки верующих без масок и иных средств для защиты от коронавируса.