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"В шоке от лжи!" Украинцы проигнорировали скандальный телемост с РФ

1.4т Читать материал на украинском

Украинцы проигнорировали скандальный телемост с Россией "Надо поговорить", который устроил телеканал NewsOne и транслировался на пропагандистском "Россия 1".

Таковы результаты опроса на OBOZREVATEL. Так, издание задало своим читателям вопрос, смотрели ли они телемост в сети. 69% респондентов ответили негативно, отметив, что "это новый способ манипуляции Кремля".

12% подчеркнули, что они вообще не понимают, о чем речь. При этом 10% опрошенных все-таки посмотрели программу "с удовольствием".

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Телемост с Россией

Телемост с Россией

Скриншот с видео

Еще 9% ответили: "Специально включил: в шоке от лжи и двуличия Москвы!".

"В шоке от лжи!" Украинцы проигнорировали скандальный телемост с РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный телемост вызвал негативную реакцию среди украинских пользователей. По их мнению, в студии был продемонстрирован типичный "совок". Отдельное внимание в сети обратили на то, что в программе принимали участие в основном люди преклонного возраста.

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Читайте все новости по теме "Телемост с Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Телемост с Россией
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Телемост показал, что вся политика Кремля в отношении Украины, абсолютно верная. Надеемся , что после достройки СП-2 , можно будет насладиться интересными опытами над укропапуасами))) Соседи Украины замерли в предвкушении ее раздела)))
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VIT VIT
VIT VIT
Вата, в следующем году суд по боингу, ждём с нетерпением прямой трансляции Гаага - Москва.
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