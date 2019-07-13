"В шоке от лжи!" Украинцы проигнорировали скандальный телемост с РФ

Украинцы проигнорировали скандальный телемост с Россией "Надо поговорить", который устроил телеканал NewsOne и транслировался на пропагандистском "Россия 1".

Таковы результаты опроса на OBOZREVATEL. Так, издание задало своим читателям вопрос, смотрели ли они телемост в сети. 69% респондентов ответили негативно, отметив, что "это новый способ манипуляции Кремля".

12% подчеркнули, что они вообще не понимают, о чем речь. При этом 10% опрошенных все-таки посмотрели программу "с удовольствием".

Телемост с Россией Скриншот с видео

Еще 9% ответили: "Специально включил: в шоке от лжи и двуличия Москвы!".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный телемост вызвал негативную реакцию среди украинских пользователей. По их мнению, в студии был продемонстрирован типичный "совок". Отдельное внимание в сети обратили на то, что в программе принимали участие в основном люди преклонного возраста.

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