В школу – в 5 лет. Почему учителей разозлила идея МОН и можно ли ее реализовать в Украине?

Действующий глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет на днях сделал громкое заявление. Он опроверг информацию о якобы циркулирующих в министерских кулуарах намерениях отказаться от 12-летнего образования и вернуться к 10 годам обучения.

Однако, судя по всему, без ноу-хау не обойдется. По словам и.о. министра, изучается возможность начала обучения в школах с 5-летнего возраста.

Тема вызвала оживленные дискуссии в обществе. Готовы ли 5-летние малыши к школе и ее нагрузкам – пусть даже и в игровой форме? Способны ли они обслуживать себя хотя бы в элементарных потребностях? Согласны ли учителя брать на себя, кроме свойственных им функций, еще и обязанности воспитателей? И смогут ли сегодня педагоги справиться с 30-35 детьми?

OBOZREVATEL попытался разобраться.

Дискуссии относительно продолжительности школьного обучения длятся в Украине не первый год. И каждый раз после смены руководителей профильного министерства эти дискуссии приобретают особую остроту и актуальность. Так произошло и после назначения нового главы Министерства образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Неоднозначная фигура и.о. министра только усилила опасения части образовательного сообщества, что под его руководством министерство и сама система образования сделает откат назад после полученного прогресса и старта Новой украинской школы.

В очередной раз тема отказа от существующей 12-летней системы обучения поднялась после последнего совещания МОН с руководителями областных управлений образования. На ней, согласно инсайдам, рассматривалась возможность изменения продолжительности обучения в средней школе.

Однако сам Шкарлет официально заявил: об отказе от 12-летнего образования и возвращения десятилетки речь не идет вообще. А вот возможность начала обучения детей не из 6-ти, как сейчас, а с 5-ти лет – изучается достаточно серьезно. Не в последнюю очередь потому, что подобная практика уже существует – и довольно успешно – в ряде стран Европейского Союза. И потому, что, как отметил министр, в командировках он слышит возмущение от родителей школьников по поводу того, что их дети будут заканчивать школу в 18-19 лет.

"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения "за" и "против", - написал Шкарлет на своем канале в Телеграмм.

Пока в Минобразования предложение изучают – в педагогической среде его восприняли скептически.

"Я, как учитель начальных классов, на воспитателя не подписывалась! Штаны застегни, шнурки завяжи! У них еще навыки самообслуживания не сформированы, а вы их за парты! И конечно же, если дядя семи полных лет пойдет в школу, то закончит в 19!" - возмущается учительница Наталья Яник.

"Сначала, уважаемые миллионеры, школы теплые и комфортные постройте. Сама работаю в школе 25 лет. Представляю 5-летних детей в переполненных классах, где учительница между партами протиснуться не может, где детям в классе негде развернуться, а им еще и прилечь надо будет, где температура сейчас 16, а зимой – и 8-10 градусов. Где холодные коридоры с бетонным полом. О чем вы говорите? За границей школы, начальная и средняя, старшая – даже в разных помещениях, маленькие и уютные, теплые и функциональные . А здесь хотят уже наших детей на выживание?" - добавляет в комментариях под новостью об идее Шкарлета подписчица страницы OBOZREVATEL в Фейсбук Людмила Михайлишина.

Педагоги резко критикуют новую идею. И не столько потому, что им прибавится лишней работы - сколько из-за неготовности 5-летних малышей к реалиям современной украинской школы.

"Начнем с возрастных особенностей. Первое – детям в 5 лет еще необходим дневной сон. Второе – в таком возрасте детям вредно без перерыва долго сидеть, должны быть обеспечены альтернативные обычным партам рабочие места. Третье: в силу своего возраста большинство детей не способны сами себя обслужить, поэтому учителю будет абсолютно невозможно работать без помощника (нянечки). Я уже молчу о том, что очень трудно будет пятилеткам пользоваться туалетом, который один на огромном этаже (привет, мокрые штанишки, психологические травмы и т.п.), не заблудиться где-то в коридоре - будет достаточно сложно... Четвертое - питание... Вообще, оно и для старших не слишком подходящее, а для 5-леток... Ну и пятое - психологическая готовность (зрелость), понимание, что каждую задачу необходимо выполнить в определенный срок, но не отчаиваться, к концу дня, потому, что что-то не удалось, или не успел", – делится с OBOZREVATEL собственными размышлениями о предложении МОН учительница первого класса в одной из частных школ Киевской Мария Ярош.

Категорически против реализации подобных планов выступил и омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев. В комментарии OBOZREVATEL он заявил: нынешние дискуссии о продолжительности обучения и 5-леток в первом классе – попытки примитивизировать саму идею "двенадцатилетки". По мнению Горбачева, то, что школьники будут выпускаться из школы в 18-19 лет, а не в 17-ть – преимущество, а не недостаток.

"То, что сейчас обсуждают, – попытки упростить все до примитива. Я бы хотел спросить у сторонников всякого завершения обучения в 17 лет – что делать в случае, если не сложится с обучением. Ребенок несовершеннолетний, на работу не возьмут. Общая практика – молодой человек заканчивает получение полного общего среднего образования в 18-19 лет. Это нормально, так должно быть и у нас", – предложил Горбачев.

12-летняя система обучения, при которой старшая школа будет охватывать 3 класса, а не 2, как сейчас, поможет школьникам старших классов избежать лишней перегрузки и сконцентрироваться на тех дисциплинах, которые понадобятся им при вступлении в желаемого ВУЗа или в дальнейшей работе.

"Тогда дети будут вмотивованише ходить на занятия и не будет так, как сейчас, когда старшеклассники не ходят на уроки. И у меня рука не поднимается загонять их туда, я понимаю, что они готовятся к ЕГЭ. Относительно начальной школы, то детей нужно сначала адаптировать через игру к школьной жизни и постепенно повышать требования. Так сейчас делает новая украинская школа ", – подытожил Горбачев.

Разделяет взгляды Горбачева и бывшая Министерка образования Лилия Гриневич. Она настаивает: только в 18-19 лет человек способен сделать осознанный выбор относительно того, как жить дальше.

"Почему нам нужен 12-й год? Это уже разговор о старшей профильной школе и о том, когда молодой человек является достаточно зрелым, чтобы делать выбор своей образовательной и профессиональной карьеры. Сегодня 11-летка осталась на территории Европы в России, Беларуси и Украины. А на территории постсоветского пространства – еще в Азербайджане. В Европе и многих ведущих образовательных системах мира – в странах, которые имеют, соответственно, лучший уровень качества подготовки человеческого капитала, – учатся в школе до 18-ти, а иногда и до 19-ти лет. Потому что в 18 лет человек является более подготовленным и зрелым для последующего выбора и самостоятельности", – объясняет Гриневич.

По словам экс-руководителя МОН, старшеклассники, которые будут поступать в университеты на специальности, родственные с профилем, по которому они учились в старшей школе, бакалаврскую программу будут проходить за 3 года, а не за 4, как сейчас. Поэтому дипломированные специалисты из ВУЗов будут выпускаться в том же возрасте, что и сейчас. Просто старшая школа будет готовить школьников к поступлению, а не отвлекать от подготовки.

Озвученную Шкарлетом идею о начале школьного обучения в 5-летнем возрасте Гриневич не поддерживает. Считает: не надо изобретать велосипед там, где уже существует система дошкольного образования.

"Обучение с 5-ти лет – это дошкольное образование. Она, конечно, имеет хорошее влияние на школьное образование. Но с 5-ти лет – это лишь обязательный год дошкольного образования. Если Министерство образования и науки хочет его сделать обязательным, хотя такое в законе уже есть, но не покрывается субвенциями из государственного бюджета – то пожалуйста. Школьное же обучение практически во всех странах начинается с 6-ти лет. В странах, где обучение начинается раньше, это только в дополнение к 12-ти годам полного общего среднего образования. То есть, де-факто, это тоже дошкольное образование", - говорит экс-миннистр.

Гриневич убеждена: идея с началом обучения в 5 лет – не что иное, как попытка подменить содержание 12-летнего школьного образования (наполнение учебной программы и ее структуру) формой (точнее, количеством лет, которые ребенок проведет за школьной партой).

"Как бы ни манипулировали, учитывая 12-й год в дошкольном образовании, это ничего не меняет. Потому что для школьного обучения, для тех ожидаемых результатов – необходим определенный уровень зрелости ребенка. Этот уровень зрелости, когда можно начинать школьное обучение, появляется именно в 6-летнем возрасте", - убеждена Гриневич.

Что говорят психологи?

Школьный психолог Юлия Василенко, работающий в одной из школ Киевской области, идею начала школьного обучения с 5 лет оценивает негативно.

"Готовность к обучению состоит из 5 элементов: интеллектуальная готовность, волевая, мотивационная, социальная, физиологическая. Например, ребенок может уметь писать и считать, но он не умеет делать выводы, задавать вопросы, внимательно слушать и главное – слышать. В 5 лет ребенку трудно долгое время концентрироваться на одной деятельности. Ведущая деятельность этого возраста-игровая, и ни о какой учебе речь идти не может. Также очень важна мотивационная готовность: как можно научить ребенка, который этого не хочет? Что касается социальной готовности, то ребенок должен уметь общаться со взрослыми и детьми. Физиологическая готовность - это готовность всего организма к изменениям", - объясняет Василенко.

Известный детский психолог Светлана Ройз придерживается схожего мнения. По ее словам, дискуссионной остается готовность ребенка к школе даже в 6 лет – что уж говорить о пятилетках?

"Психологи и нейропсихологи редко видят готовность к школе у детей в 6 лет. И я часто напоминаю родителям, что между 6-7 годами "умещается" 5 лет эмоционального развития ребенка. Мотивация у детей до 7 лет – игровая. Очень редко у современных детей учебная мотивация дорастает и до 7 лет. Все, что в обучении до 7 лет не является игрой – истощает ребенка", - написала Ройз на своей странице в Фейсбук, реагируя на инициативу Шкарлета.

Психолог отмечает: вся система образования в современной Украине, в частности, и Новая украинская школа, которая сейчас активно внедряется – ориентирована на "первоклашек"-шестилеток. И даже при этом процесс подготовки и переподготовки учителей продолжается перманетно. До ситуации, когда шестилетним детям будет комфортно и безопасно в первом классе, а также до создания оптимальной учебной среды – еще работать и работать. Реализация же идеи об обучении с 5 лет вообще будет означать, что все придется начинать сначала.

"Работа с 5-летним ребенком и с 6-летним ребенком – это все еще два разных мира. Речь может идти только об игровой среде, пре-скул. В сопровождении подготовленных к работе с детьми именно этого возраста учителями. Еще раз повторяю: дети 5, 6, 7 лет – это три совершенно разные группы детей... Если мы говорим о пребывании в школе 5-леток – это должна быть совершенно другая школа, НЕ ШКОЛА, с совершенно отличной учебной средой, кардинально другим подходом, стандартами, с совсем другими специалистами и задачами ", - резюмирует Светлана Ройз.

И такой школы Украины пока нет – и неизвестно когда она появится.

Что в Европе?

В европейских странах действительно практикуют раннее начало обучения – но далеко не так часто и активно, как уверял Шкарлет.

Данные Вестника Национальной академии педагогических наук Украины

Авторы портала Новая украинская школа проанализировали эти данные – и пришли к ряду интересных выводов.

в европейских школах дети учатся не менее 12 лет – и, кроме разве что Турции, нигде не получают документов о полном среднем образовании до достижения 18-летия. Турецкие дети заканчивают школу в 17,5.

12 лет учатся дети в 19 странах, 13 лет – в 17-ти, 14 лет школы имеют школьники в 2 странах.

в странах, где обучение начинается рано, оно длится более 12 лет. Так, на Кипре, где дети идут в школу в 5,5 лет – выпускаются они через 12,5. 13 классов имеют школы на Мальте, в Англии, Уэльсе и Шотландии – там дети идут в школу в 5-летнем возрасте. В Северной Ирландии "первый звонок" звучит для 4-летних детей, однако в школе они проведут следующие 14 лет, а в Ирландии, где возраст начала обучения – тоже 4 года, длительность пребывания в школе составляет 15 лет.

эксперты Новой украинской школы также приводят интересные исследования связи между длительностью обучения и успешностью во взрослой жизни: каждый дополнительный год обучения, согласно европейским исследованиям, приводит к дополнительным 8% увеличения зарплаты. Во странах, где школьное обучение длится дольше - общество живет лучше: каждый дополнительный год обучения поднимает макроэкономическую продуктивность непосредственно на 6,2% и на дополнительные 3,1% в перспективе благодаря вкладу в ускорение технологического прогресса.

в большинстве стран Европы обучение все же начинается в 6-летнем возрасте – и продолжается 12 лет. Все, что за этими пределами – де-факто является дошкольным образованием.

Таковы, собственно, первые годы обучения в школе и в тех странах, где принято начинать учиться раньше, чем в 6 лет. В большинстве государств, где практикуют ранний старт обучения, организация образовательного процесса кардинально отличается от обычных школьных уроков для школьников несколько старшего возраста – и дети только привыкают соблюдать правила, регулировать свое эмоциональное состояние, приобретают необходимых социальные и бытовые навыки, учатся считать в пределах 100, читать и писать, различать геометрические фигуры... Главное – все это происходит в игровой форме и без чрезмерной перегрузки детей.