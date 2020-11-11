В школу с 5 лет: украинцев разделила инициатива Минобразования

Украинцы в сети активно обсуждали инициативу Министерства образования о начале обучения детей в школах с пяти лет.

Комментарии пользователей под постом новости OBOZREVATEL в Facebook разделились. Но украинцы в основном были против столь раннего начала обучения для своих детей.

"Некоторые дети в 5 лет еще и разговаривать нормально не умеют", "А чего не в три года? Зачем ребенку детство. Я из Украины в Германию переехала, так тут в садиках воспитатели запрещают родителям учить детей дома читать и писать. Всему учат в школе. Оставьте детям детство!", "Еще у детей отнимите детство, чем такое образование получать, лучше пусть дома сидят", "Нет, сразу с пеленок и круглосуточно. Зачем детям детство", "Что уж тут говорить, прямо из коляски давайте. Ребенок стал только на ноги и сразу в школу. Вот это будет реформа", – негодовали в сети.

При этом некоторые пользователи отмечали, что детей можно пораньше отправлять в школу, но нужно правильно организовать учебный процесс.

"В Голландии в 5 лет обязательно и в 4 желательно. Родители не отдают в 4 только по причине здоровья. Все аж бегом. Конечно же школа в 4, 5 и 6 лет должна соответствовать возрасту ребенка! Я за", "Ну на самом деле в этом что-то есть. Обычно уже в 5 лет многие пытаются читать и писать. Но как это все организовать без вреда для детей", "В Швейцарии школы тоже с 4 лет, там учат детей ценить и заботится о мире, в котором ты живешь. И что в этом плохого?" – поддерживали инициативу Минобразования в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве образования Украины рассматривали начало обучения детей в школах с пяти лет.