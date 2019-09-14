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15 сентября • обновлено в 00:10
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В школе под Винницей массово отравились дети: что известно

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В школе Козятина (Винницкая область) дети массово отравились едой из столовой.

Как передает пресс-служба местной полиции, в пятницу, 13 сентября, в больнице оказались 15 учеников и 5 взрослых.

Пострадавшим предоставили медицинскую помощь, сейчас их жизни и здоровью угроз нет. Заведение, которое готовило еду для школы, временно остановило работу.

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По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Иллюстрация

Иллюстрация

etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Днепром дети массово отравились опасным растением, которое можно найти в разных местах города, в том числе возле школ.

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Место
Украина Винница
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