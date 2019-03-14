"Зажал в углу и бил по голове": подростки на Харьковщине устроили жестокую "расправу" над ребенком

В Харьковской области в школе №6 города Купянск двое восьмиклассников жестоко побили ученика 6 класса. Мальчик попал в больницу, у ребенка обнаружили черепно-мозговую травму.

Как рассказала мама пострадавшего Дамира, Марина Рисова, избиение произошло на перемене в раздевалке спортзала. Сын даже потерял сознание. Родители обидчиков оплачивать лечение пострадавшего ребенка отказались. Подробнее о скандале – в материале OBOZREVATEL.

Избил до черепно-мозговой травмы

В тот день, 11 февраля, в зале занимались сразу два класса – 6-й и 8-й.

"Восьмиклассники издевались над своим одноклассником. Они спрятали его обувь, парень уже чуть не плакал. Дамир стал помогать ему искать. Дело в том, что эти двое восьмиклассников могут во время физкультуры полазить по портфелям детей в раздевалке, даже поплевать им в пеналы. Могут выкинуть обувь в мусорный бак или унитаз. И Дамир им сказал, что так нельзя, отдайте обувь. Тогда один из старшеклассников схватил его, зажал в углу и стал бить по голове", – рассказала OBOZREVATEL мама мальчика Марина.

По ее словам, от первого же удара Дамира оглушило, он стоял как в колоколе, а парень продолжал лупить по голове.

"Потом в раздевалку залетел второй мальчик и стал швырять мяч об стену. И мяч рикошетом попал в голову Дамира. Сын даже на некоторое время потерял сознание", – отметила женщина.

Дамир попал в больницу Facebook Марины Рисовой

То, что у Дамира синяк и заплыл глаз, заметил учитель истории на последнем уроке и отвел его в медпункт. А уже вечером дома мальчику стало плохо, его начало тошнить. Тогда мама отвезла ребенка в больницу. Врачи вызвали полицию.

"Мы в больнице провели несколько дней. В медицинской выписке написали, что у Дамира повреждены мягкие ткани волосяной части головы. Это достаточно странно, при поступлении в больницу зафиксировано, что Дамира тошнило, он не мог нормально стоять, не мог пальцем правильно дотронуться до кончика носа. Вечером, уже после выписки, Дамиру снова стало плохо. Я взяла направление и повезла его в Харьков на обследование. Там провели МРТ. Сообщили, что есть отек в лобной части, а также воспаление глазницы. Врачи обратили внимание, что у сына даже лицо стало асимметричным. Выписали лечение и сказали лежать", – подчеркнула Марина Рисова.

В этой справке сказано, что при поступлении Дамир не мог нормально стоять, и даже не мог дотронуться до носа

Сейчас Дамир уже ходит в школу. По словам мамы, как ответственный человек он решил, что будет ходить на уроки и писать контрольные. Правда, часто ходит в медпункт – из-за стресса у него падает давление, появляются температура и слабость.

Диагноз - закрытая черепно-мозговая травма

Дети с проблемным поведением

Как выяснилось, мама одного из обидчиков Дамира – Алексея, работает учительницей начальных классов этой же школы. И Алексей, и второй напавший Иван давно в школе прославились своим поведением. Они могли плевать на вещи школьников, измазать одежду мелом, потоптать ее, поднести зажигалку к волосам ребенка, испачкать, попинать и выбросить в мусорник чью-то обувь.

Хотя директор школы Людмила Лакишек уверяет, что на них были только единичные жалобы. "Кого-то толкнули, не так назвали. Они были только на внутришкольном учете. Это дети с проблемным поведением. Сын нашей учительницы может попадать под чужое влияние, я не могу сказать, что он хулиган, такие дети есть в каждой школе", – уверяет OBOZREVATEL директор.

Она уверена, что никакого буллинга со стороны восьмиклассников не было.

"Все, что написали в соцсетях, – не полная правда. Мама Дамира говорит, что его несколько раз ударили по голове, а родительница восьмиклассника утверждает, что он просто дал пощечину. Вторая родительница говорит, что мяч случайно попал в голову. Мы провели внутреннее расследование. Пытались свести родителей, чтобы они как-то решили это. Вопрос стоял, чтобы родители восьмиклассников оплатили лечение Дамира. Но, видимо, они отказались. Теперь нашу школу смешивают с грязью. Но это несправедливо, мы сделал все, что могли", – говорит Людмила Лакишек.

Школа №6 города Купянск school-six.at.ua

Со следствием затягивали

В полиции открыли дело не сразу. Заявление мамы Дамира, которое она подала еще 11 февраля, не внесли в ЕРДР. В полиции уверяют, что мама сначала не требовала привлечения к ответственности детей, а просила провести профилактическую работу.

"Хотя по закону в любом случае они должны были зарегистрировать заявление в Едином реестре, а потом уже разбираться. Но почему-то этого не было сделано. Я подозреваю, что тут сыграли роль родственные связи одной из родительниц с и. о. мэра нашего города. Мне с трудом удалось добиться, чтобы дело все-таки открыли. Пришлось сходить в прокуратуру и написать еще одно заявление. И только 4 марта позвонила следователь, пригласила нас к себе, мы дали показания", – рассказывает Марина Рисова.

Дело открыто по статье 125 УК Украины "умышленное нанесение легких телесных повреждений". А родители восьмиклассников оплачивать лечение ребенка отказались, и уже наняли адвоката. Хотя ранее были готовы оплатить все по чекам. Но узнав, что у Дамира черепно-мозговая травма, передумали.

В школе говорят, что о родственных связях одной из учительниц с и. о. мэра города ничего не знали. "Мы узнали об этом только из соцсетей. Но думаю, что это неправда. Мы никогда об этом не слышали. Да и причем тут мэр к нашей школе и к этой истории?" – говорит директор.

По словам Марины Рисовой, в школе продолжают давить на сына.

"Директор, которая ведет географию, отвела Дамира в сторону и попросила, чтобы мы прекратили эту историю. Так и сказала, "ты же понимаешь какие там родители, они выкрутятся, а учителей накажут. Ты же любишь своих учителей". Эти подростки сами ничего не делают, могут только при встрече остановиться и долго смотреть в глаза Дамиру. Но настраивают других детей, которых сами же раньше и обижали. И те могут вслед Дамиру кричать что-то обидное. Хотя издеваться над другими детьми в школе они продолжают. А родители, которые вместе со мной писали заявление в гороно на этих обидчиков, через три дня их забрали. Кого-то слезами, кого-то угрозами заставили это сделать. Хотя копии сохранились", – пояснила мама избитого мальчика.

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