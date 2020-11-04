В школах родителей заставляют подписать фейковый документ о COVID-19, – Степанов

В сети появилась информация, что родителей украинских школьников заставляют подписывать сомнительные документы о коронавирусе.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 4 ноября заявил, что это является самодеятельностью руководителей учебных заведений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На днях в сети появилась информация, что родителей школьников администрация школы заставляет подписывать документ такого содержания: "Информационная согласие о том, что родители сознательно понимают, что учебное заведение не несет ответственность за распространение COVID-19, который может быть занесен в заведение человеком с бессимптомной болезнью", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что никто не может заставить родителей подписывать подобны документ. Он не предусмотрен никаким нормативным актом.

"Такой документ не предусмотрен ни одним нормативным актом, никаким, подчеркиваю. Такая самодеятельность некоторых руководителей учреждений или других каких-то лиц. Зачем они это делают мне неизвестно. Обращаюсь к вам, уважаемые родители, никто не может вас заставить подписывать такой документ", - отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил, что в стране обсуждается вопрос введения карантина выходного дня.