Как украинцы защищаются от коронавируса: не пускают в садики и дезинфицируют машины

Украина борется с коронавирусом. Так, в школах Киева закупают бесконтактные градусники, в садиках кварцуют помещения, в метро дезинфицируют поручни, а наземный транспорт моют. А в Черновцах уже думают о введении карантина в школах.

Что изменилось в Киеве и других городах Украины после первого случая заболевания коронавирусом, – подробнее в материале OBOZREVATEL.

В школах температуру меряют не всем

В школах Киева каждое утро стали мерить температуру ученикам из-за угрозы коронавирусной инфекции, которую уже зафиксировали у жителя Черновицкой области. А доступ в учебные заведения ограничат. Об этом сказал заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский.

Температурный скрининг в Шевченковском районе Фэйсбук Департамент образования КГГА

"Все школы и садики обеспечены всем необходимым, в том числе и термометрами", – говорит замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

В Департаменте образования OBOZREVATEL сказали, что в некоторых школах Киева бесконтактные градусники были закуплены еще перед началом учебного года, в частности, в Шевченковском районе.

"Там проводят температурный скриниг. Детей приглашают на переменах классами или группами. В других районах до сих пор спиртовые градусники. Сейчас районные управления образования закупают бесконтактные. От ртутных мы отказались еще несколько лет назад", – говорят в Департаменте.

Температурный скрининг в Шевченковском районе Фэйсбук Департамент образования КГГА

Правда, у учеников из школ Березняков, Академгородка и Святошино, с которыми пообщался OBOZREVATEL, вопрос о градусниках вызвал недоумение.

"А что такое скрининг? Не было такого", – сказал нам пятиклассник одной из школ Академгородка Владимир.

Также в мэрии Киева нам сказали, что школы обеспечены дезинфицирующими средствами, а в садиках учат активно ими пользоваться малышей.

В садики завезли дезинфицирующие средства Фэйсбук Департамент образования КГГА

Школьники говорят, что не видели дезинфицирующих средств в туалетах. "Я видел в Фэйсбуке фото с дезинфицирующими средствами в нашей школе. Но в туалетах их нет", – рассказал ученик одной из школ на Березняках Антон.

По словам Валентина Мондриевского, в детских садах столицы проводят кварцевание групп после ухода детей, а родителей малышей настойчиво просят не водить своих чад в детское заведение при малейших признаках ОРВИ или простуды

В садике на Русановке, как нам рассказала мама одной из малышек, всем ежедневно меряют температуру, и это не связано с коронавирусом.

В школах проводят беседы об опасности коронавируса Фэйсбук Департамент образования КГГА

"В группе 16 термометров, по количеству детей, и всем детям измеряют температуру. Правда, градусники ртутные. Но когда у нашей дочки было 37, нас отправили домой, хотя признаков заболевания не было. А к вечеру ребенок разболелся, и мы просидели три недели дома", – рассказывает мама девочки Елена Гордиенко.

По ее словам, кварцевание групп, действительно проводят, а детей из разных групп стараются держать отдельно, чтобы разновозрастные воспитанники не пересекались. Моющие средства в группах также есть.

Отметим, что в столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону", куда можно позвонить в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса. На нее киевляне могут обращаться по телефону 15-83 со стационарного телефона (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного (согласно тарифам мобильного оператора).

Детей учат часто мыть руки Фэйсбук Департамент образования КГГА

Профилактические меры по предотвращению вирусных инфекций принимают в учреждениях образования и других городов. Например, в Харькове, по словам директора Департамента образования города Ольги Деменко, в садиках обязательно проводят утренние осмотры.

"Если у ребенка обнаружили признаки болезни, повышение температуры, родителям рекомендуют оставлять детей дома. В школах, где немного детей, работают медсестры, а где учатся 900 человек и более, введены дополнительные ставки врачей. Так что все детские сады и школы – с медсестрами, а большие школы – с врачами", – говорит Деменко.

По ее словам, ежедневно районные управления образования передают в мэрию информацию о посещаемости и заболеваемости детей.

Моют транспорт

Общественный транспорт перед выездом в рейс сейчас моют специальными средствами. Об этом OBOZREVATEL сказали в Департаменте транспорта КГГА.

"Влажная уборка моющими средствами в коммунальном наземном транспорте столицы осуществляют ежедневно перед выездом. Снаружи транспорт моют раз в неделю в зависимости от уровня его загрязнения", – объясняют в Департаменте.

Столичный общественный транспорт теперь тщательно моют Фэйсбук КП Киевпасстранс

В период повышения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ, для обработки поручней салонов, дверей, окон, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяются дезинфекционные средства.

Что касается водителей, кондукторов, им обещают выдать маски в случае повышения эпидемической заболеваемости населения гриппом и ОРВИ.

Фэйсбук КП Киевпасстранс

"Правда, костюмы были малярские, из "Эпицентра". Пофотографировались и сняли. Мне это напомнило 1986-й, когда все боялись заразиться радиацией, и мыть транспорт выходили только добровольцы", – смеется один из водителей.

Но не только в столице предпринимают такие меры. В Харькове дважды в день будет проводиться дезинфекция общественного транспорта и метро. Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Троллейбусы в Черновцах стали мыть Фото: пресс-служба горсовета Черновцов

В Черновцах, по словам Владимир Середюка, заместителя городского головы, также дезинфицируют весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса.

"Троллейбусы уже начали дезинфицировать. Это делают, когда они завершают маршрут. Также кондукторам и водителям раздают марлевые повязки на конечной станции", – рассказал начальник Черновицкого троллейбусного управления Михаил Олексюк.

В местной мэрии уверяют, что на пунктах пропуска "Порубное" и "Мамалыга" меряют температуру тем, у кого есть признаки ОРВИ. Также это делают на железнодорожном вокзале. Людей с высокой температурой изолируют до приезда скорой.

Для приема и лечения инфицированных коронавирусом в Черновцах готовы два медицинских учреждения – инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы и военный госпиталь.

Также в Черновцах уже думают не вводить ли карантин в школах. По словам городского головы Алексея Кспрука, такую рекомендацию им дал МОЗ, поэтому они сейчас собирают комиссию, которая должна принять решение.

В супермаркетах

В крупных супермаркетах, заинтересованных в клиентах, также предпринимают меры профилактики.

"Мы разместили в ТРЦ рекомендации по гигиене (таблички с информацией о профилактике короновируса и других вирусных заболеваний). Знаю, что многие сейчас разрабатывают некие правила профилактики заболевания. У нас в ТРЦ есть постоянно действующий медпункт. Тут посетители могут измерить температуру и получить первую медицинскую помощь в случае необходимости", – говорит управляющий директор ТРЦ Dream Town Роман Емец.

В супермаркетах

По его словам, в ТРЦ также санузлы оборудованы автоматическими кранами и сушилками (руки, ручки и т.д).

"А дезинфекцию мы проводим в штатном режиме. И, конечно же, у нас в коллективе есть жесткое правило "болеем дома". Что касается масок, мы их сотрудникам не раздаем, ведь они нужны больным людям", – говорит Емец.

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