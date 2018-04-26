В шаге от жары: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в четверг, 26 апреля, температура воздуха в отдельных регионах поднимется до +28.

При этом в западных регионах возможен дождь с грозой, сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что Украина останется в теплой воздушной массе, лишь днем на крайнем западе температура снизится.

В западных регионах и Харьковской области ночью и в Полтавской и северных областях, а вечером и в Винницкой области ожидается небольшой дождь. В Закарпатье и Прикарпатье днем – умеренные дожди, местами с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +10 +15°; днем в западных и северных областях и на побережье морей +16 +23°, на остальной территории +24 +28°.

Как сообщал "Обозреватель", в пятницу, 27 апреля, весенние грозы переместятся на запад Украины и полностью накроют его.