В сгоревшем вагоне УЗ обнаружили тела погибших. Фото

В пятницу, 25 декабря, вечером возник пожар в вагоне, который стоял в селе Копылы Полтавского района.

Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, пожар был локализован в 22:58, а ликвидирован – в 00:27 26 декабря (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вагон находился на территории производственного структурного подразделения Центра механизации путевых работ филиала Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин "Укрзалізниці".

Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух человек. Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Сейчас причина пожара устанавливается.

Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона pl.dsns.gov.ua

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания pl.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, крупный пожар в историческом здании в центре Полтавы оказалась поджогом.