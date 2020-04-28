В оккупированном Севастополе за 28 апреля подтвердили 36 новых случаев коронавируса COVID-2019 среди строителей, которые работали на военном аэродроме Бельбек.

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Об этом во время совещания во вторник сообщил так называемый и.о. губернатора Михаил Развожаев, передает "Крым.Реалии".

"Сегодня перед совещанием поступила информация: на одной из наших строительных площадок подтвердилось, что появился небольшой очаг. 36 человек инфицированных – это практически столько же, сколько за все два месяца в предыдущий период", – сказал он.

"Проявление легкое, бессимптомное, впрочем, всех строителей госпитализировали. Очаг обсервирован, все под контролем", – утверждает оккупант.

COVID-2019 в Севастополе Коллаж

По его словам, всего на строительстве работает 700 человек в две смены, около 200 из которых – севастопольцы.

Развожаев добавил, что площадку переводят в режим обсерватора для того, чтобы не останавливать строительство, из-за чего никто из работников не сможет покидать территорию течение двух недель, а людей "разместят в палатках".

Всего в аннексированном Крыму, по последним данным, зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 28 апреля зафиксировано 239 летальных случаев COVID-2019. Минздрав опубликовал детальную статистику по погибшим.