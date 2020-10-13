В Севастополе воды хватит на 81 день: оккупанты объявили режим повышенной готовности

Оккупационные "власти" Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за нехватки воды.

Запасов в городе хватит на 81 день, если в ближайшее время не выпадут осадки, сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемое "правительство".

Отмечается, что запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб. м воды.

"Если 7 млн куб. м – неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", – сказал так называемый исполняющий обязанности вице-губернатора города" Владимир Базаров.

В связи с этим садовые товарищества переведены на зимний режим подачи воды. При этом ограничивать подачу воды в дома пока не собираются.

Напомним, что оккупанты в Крыму начали строить новый трубопровод, чтобы обеспечить водой Симферополь.

Также на рассмотрение российского правительства был вынесен проект комплексного плана по обеспечению водоснабжением полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября оккупанты заявили, что воды Симферополю хватит на два-три месяца при условии соблюдения графика ее подачи. Так называемый глава российского правительства полуострова Юрий Гоцанюк отметил, что водохранилища города заполнены всего на 10-12%.