В Севастополе воды хватит на 81 день: оккупанты объявили режим повышенной готовности
В Чернореченском водохранилище осталось 16,8 млн куб. м воды
При этом 7 млн куб. м является неприкосновенным запасом
Оккупационные "власти" Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за нехватки воды.
Запасов в городе хватит на 81 день, если в ближайшее время не выпадут осадки, сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемое "правительство".
Отмечается, что запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб. м воды.
"Если 7 млн куб. м – неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", – сказал так называемый исполняющий обязанности вице-губернатора города" Владимир Базаров.
В связи с этим садовые товарищества переведены на зимний режим подачи воды. При этом ограничивать подачу воды в дома пока не собираются.
Напомним, что оккупанты в Крыму начали строить новый трубопровод, чтобы обеспечить водой Симферополь.
Также на рассмотрение российского правительства был вынесен проект комплексного плана по обеспечению водоснабжением полуострова.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября оккупанты заявили, что воды Симферополю хватит на два-три месяца при условии соблюдения графика ее подачи. Так называемый глава российского правительства полуострова Юрий Гоцанюк отметил, что водохранилища города заполнены всего на 10-12%.