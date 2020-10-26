В Севастополе рассказали, на сколько осталось воды в водохранилищах

Запасов воды в Чернореченском водохранилище, обеспечивающем Севастополь, осталось примерно на три месяца.

Как сообщил сайт оккупационного правительства Севастополя, такие данные озвучил "исполняющий обязанности вице-губернатора" Севастополя Владимир Базаров. В городе озаботились дефицитом воды.

"На сегодняшний день объем воды в Чернореченском водохранилище составляет 15,6 млн куб м. Без дополнительного притока, этой воды городу хватит примерно на три месяца", – заявил Базаров.

По его словам, в строительстве новых объектов по решению проблемы дефицита воды задействовано около 200 работников. Они трудятся на двух объектах.

"На Кадыковском карьере 1,4 тыс. метров из 10,2 тыс. метров – траншея проложена. Вчера пришли трубы – началась сварка. Что касается Бельбека, половина земляной массы под котлован водозабора выбрана. Все подготовительные работы по расчистке территории закончены, оборудование заказано", – сказал российский чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды.