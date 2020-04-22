В сети заметили сходство режиссера "Дау" Хржановского с Чикатило. Фото

Тимур Григоренко Общество 11:04, 22.04.2020 Обновлено: 11:05, 22.04.2020

В сети заметили сходство российского режиссера скандального фильма "Дау. Дегенерация" Ильи Хржановского с советским маньяком Андреем Чикатило.

Комментарий об этом под постом в Facebook украинской журналистки Янины Соколовой оставила пользователь Людмила Кириленко.

Чикатило и Хражановский
Скриншот

"Мне одной эти изображения кажутся слишком похожими? Чикатило слева. Хржановский справа", – написала она.

Ее мнение поддержали более сотней лайков и аналогичными комментариями: "О Чикатило не вспомнила, но этот показался маньяком и извращенцем", "Я сегодня тоже его фото увидела, и думаю на кого похож такой. Как две капли", "Маниакальный взгляд и выражение лица".

Скриншот
Андрей Чикатило
Илья Хражановский

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского младенцев из украинских детских домов, в частности Харьковского. В результате к выяснению обстоятельств нарушений присоединился даже детский омбудсмен Николай Кулеба.

  • В компании, которая занималась съемками "Дау. Дегенерации" на территории Украины, заявили, что во время съемок сцен с детьми присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

  • Журналистка Янина Соколова раскритиковала режиссера Илью Хржановского за демонстрацию кадров насилия над детьми из харьковского приюта.

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